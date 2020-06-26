وقعوا على وثيقة.. الجالية الفلسطينية بمصر: ندعم قيادتنا في مواجهة مخطط الضم

أكدت الجالية الفلسطينية في مصر بكل مكوناتها، اليوم /الجمعة/، التفافها حول القيادة الفلسطينية، لمواجهة المخطط الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أبناء الجالية الفلسطينية في مصر ومؤسسات العمل والتنظيمات الشعبية وطواقم سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية وقنصلية دولة فلسطين بالإسكندرية، قد وقعوا على وثيقة يؤكدون فيها رفضهم مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها أو أي جزء من أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددوا على أن هذا المخطط غير قانوني ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ويُقوض خيار حل الدولتين والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وطالبوا بضرورة تدخل دولي فعلي وضاغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن تنفيذ هذا المخطط غير القانوني، والانصياع لإرادة الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام، لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة، محذرين من خطورة تداعيات تنفيذ هذا المخطط على مستقبل المنطقة والسلام المنشود.