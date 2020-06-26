باكستان: تسجيل 2775 إصابة كورونا والإجمالي 195 ألف حالة

أعلنت وزراة الصحة الباكستانية اليوم الجمعة عن تسجيل 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأكدت وزراة الصحة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، أرتفع إلى 195 ألفًا و745 إصابة.





وقالت الصحة الباكستانية أنه تم تسجيل 71 ألفا و987 إصابة في إقليم بنجاب، وظهرت 75 ألفا و168 إصابة في إقليم السند، كما تم تسجيل 24 ألفا و303 إصابات في خيبر بختونخوا، في حين تم تسجيل 9 آلاف و946 إصابة في بلوشستان، و1398 في جيلجيت بالتستان و11 ألفا و981 في العاصمة إسلام آباد و962 في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.





وتابعت صحة باكستان أن 84 ألفا و168 شخصًا تماثلوا للشفاء حتى الآن، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و962.