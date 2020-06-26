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اقتصاد

التخطيط: توافر التمويل أبرز عقبات تحقيق التنمية المستدامة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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اية الجارحى
شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط باجتماع مجموعات العمل الست بالأمم المتحدة لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها.

وذلك بمشاركة وزراء وسفراء من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية لوضع أهداف محور نقاش كل مجموعة وآليات العمل.

وجاء الإعلان عن المبادرة، كأولى خطوات خطة العمل الدولية لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها” والتي سبق أن أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين يوم 28 مايو من العام الجاري.


وقال الدكتور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط ، أنه من الضرورى أن يتم التركيز على تحقيق أهداف التنمية ، ذلك بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا ، مشيرًا إلى أهمية عنصر التمويل لتحقيق التنمية والذى يمكن توفيره ليس فقط من خلال الحكومات و لكن عبر مشاركة القطاع الخاص كذلك.

وأضاف كمالى أن أحد العقبات التى تقف أمام تحقيق أهداف التنمية هو توفير التمويل اللازم ، مؤكدًا أن هذه العقبة لاتقف فقط أمام الدول النامية و لكنها تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الدولة المتقدمة كذلك، مطالبًا جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة بالتكاتف معًا لمواجهة أثار كورونا السلبية.

وأشار كمالى إلى أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية ، فإن نسبة العمالة غير الرسمية تصل فى قارة أفريقيا إلى  85.8 % من العمالة ، أما فى في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الكبرى ، تبلغ 60.8 %، في البلدان العربية، تبلغ هذه النسبة 69٪ تقريبًا، في أوروبا وآسيا الوسطى ، تبلغ النسبة 25 %.
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