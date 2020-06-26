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أخبار البلد

لأول مرة.. تجهيز 4 أعداد لمجلة المصور أون لاين بسبب كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:02 م
غلاف مجلة المصور
غلاف مجلة المصور
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عبدالوكيل ابوالقاسم

نجح الزملاء العاملون بمجلة المصور الصادرة عن مؤسسة د ار الهلال بقيادة، رئيس التحرير أحمد أيوب بتجهيز المجلة "  اون لاين " وذلك حفاظا على سلامة الزملاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

أعلن أيوب، أنه تم تنفيذ تجربة جديدة فى مجلة المصور تحدث لأول مرة ، حيث تم تنفيذ ٤ أعداد كاملة تحريرا وديسكا وإخراجًا " أونلاين" لم يرى زميل الآخر، وكان جميع التواصل والعمل عبر الواتس والإيميل والماسنجر..

وقال أيوب، إن الأعداد خرجت بمستوى نال إشادة الجميع، مؤكدا أن البعض كان يرى هذا الأمر مستحيلا  لكننا أنجزناه فى هدوء وبأقل الإمكانيات بفضل الله وجهد عدد من الزملاء أبناء المجلة المخلصين المبدعين المحبين للعمل والذين يستحقون أن أشكرهم بالاسم.

وأوضح رئيس تحرير المجلة  أن هذه التجربة فرضتها أزمة كورونا، لكننا حولناها إلى طريقة عمل تخرج عن إطار الأسلوب التقليدي الذي تعودنا عليه فى تنفيذ المطبوعات.

وتابع ، أن التجربة أثبتت أنه يمكن مع بعض الإمكانيات ودعم القدرات التقنية أن يتم تنفيذ العمل الصحفى كله بدون استهلاك الكثير من الخامات المرهقة ماليًا للمؤسسات والتى تهدر خلال مرحلة تنفيذ المطبوعات مثل الورق والأحبار والكهرباء وغيرها، موضحا أنها تستغرق وقتا أقل فى التنفيذ، و يوفر  ما لا يقل عن ١٥ بالمائة من حجم الإنفاق فى المطبوعات .

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