برلمانية: رجال الشرطة نجحوا في تنفيذ قرارات الحظر وجهودهم لا تقدر بثمن

وجهت النائبة أمال رزق الله ، عضو مجلس النواب، بالشكر والتحية والتقدير لجهود الشرطة المصرية في تنفيذ إجراءات حظر التجوال على مدار 90 يوما منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن رجال الشرطة لم يتقاعسوا يوما عن تنفيذ الحظر في موعده ومتابعة والرقابة على مواعيد غلق المحال التجارية.





ولفتت، في بيان لها، أن رجال الشرطة كان لهم دور كبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا، فهم قاموا بحماية الشوارع وحافظوا على تنفيذ الحظر وإحكام السيطرة على حركة المواطنين في الشوارع.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن جميع رؤساء الأحياء والمدن ساهموا بدور كبير في تنفيذ إجراءات الحكومة، وتكثيف حملات الرقابة يوميا على المحال والمولات التجارية للتأكد من التزامهم بإجراءات الحكومة.