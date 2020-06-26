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مرأة

بإطلالة عصرية.. نداء شرارة تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:44 م
نداء شرارة
نداء شرارة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نداء شرارة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

وتألقت نداء شرارة فى الصورة، حيث ارتدت بنطلون أبيض و نسقت معه ببلوزة متوسطة الطول جمعت بين اللون الأبيض والأحمر، وأكملت إطلالتها بحزام اسود حول منطقة الخصر.

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وانتعلت نداء شرارة حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الاسود، فيما تزينت ببعض الاكسسوارت العصرية و البسيطة الت منحتها اطلالة متكاملة.

وظهرت بطرحة مرصعة ببعض التطريزات البسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، كما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها، وقد نالت إطلالة نداء شرارة إعجاب متابعيها على الانستجرام.

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