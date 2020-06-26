أجانب الزمالك.. من الأقرب للرحيل في الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب

يستمر نادى الزمالك فى نجاحه على صعيد حسمه للصفقات القوية، وذلك بعد اتفاقه بشكل نهائى على عدد من الصفقات المهمة للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.





وتعاقد الزمالك بشكل رسمى مع لاعبين أجانب سينضموا للفريق بداية من الموسم المقبل، وهما الأنجولى أرى بابل والتونسى حمزة المثلوثى، ويتبقى توقيع العقود بشكل رسمى بين الطرفين عندما يتم فتح رحلات الطيران.





ويضم الزمالك حاليًا بين صفوفه ٤ محترفين أجانب وهم أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، ومحمد أوناجم وأخيرًا كاسونجو كابونجو، بالإضافة للاعبيه المعارين لأندية أخرى وعددهم ٣ لاعبين وهم معروف يوسف وحميد أحداد ورزاق سيسيه.





وطبقًا للوائح اتحاد الكرة المصرى، المقرر تطبيقها بالموسم المقبل، والتى تنص على حق كل فريق فى تواجد ٣ لاعبين أجانب فقط ضمن قائمته بدلًا من أربعة، سيواجه الزمالك أزمة كبيرة لإمتلاكه عدد كبير من الاعبين المحترفين وابرامه تعاقدات جديدة أيضًا مع لاعبين أجانب.





ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أرقام أجانب الزمالك خلال الموسم الجارى، ومن يستحق منهم الإستمرار بالموسم المقبل ومن يستحق الرحيل، على النحو التالى:-





١- المغربى أشرف بن شرقى





خطف أشرف بن شرقي قلوب عشاق القلعة البيضاء، بسبب تألقه وأدائه المميز الذى ظهر سريعًا، من خلال إحرازه لأهداف حاسمة ساهمت في تتويج الزمالك ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى والمنافسة على لقب دورى أبطال افريقيا.





شارك بن شرقي مع الزمالك خلال الموسم الجارى في 21 مباراة، نجح فى تسجيل 9 أهداف، وصناعة 5 آخرين.





٢- التونسى فرجانى ساسى





يعتبر فرجاني ساسي، أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نادي الزمالك في مركز وسط الملعب بجانب طارق حامد.





شارك ساسي مع الزمالك خلال هذا الموسم فى ٢٣ مباراة بجميع البطولات، نجح فى إحراز هدفين وصناعة مثلهم.





وخاض الدولى التونسى 62 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، وسجل 11 هدفًا، وصنع 8 آخرين.





٣- المغربى محمد أوناجم





على الرغم من عدم تقديم محمد أوناجم أوراق اعتماده بشكل كامل حتى الآن مع نادي الزمالك، ولكن يتمسك به باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.





شارك أوناجم مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى ٢٢ مباراة بجميع المسابقات، نجح فى تسجيا 3 أهداف، وصناعة ٤ أخرين.





٤- الكونغولى كاسونجو كابونجو





بنسبة كبيرة سيرحل الكونغولى كاسونجو عن الزمالك بالموسم المقبل، وشارك مهاجم الزمالك مع الفريق بعد عودته من الإعارة خلال الموسم الحالى فى ٤ مباريات فقط ولم يسجل أى أهداف.





ولإعطاء الاعب حقه، فقد قدم من قبل مع الزمالك مستويات مميزة، وخاض مع الفريق 54 مباراة، نجح فى تسجيل 19 هدفًا، وصنع 3 أخرين.









٥- المغربى حميد أحداد





حتى الأن مازال موقف المغربى حميد أحداد غير محسوم، فالاعب حاليًا معارًا لصفوف فريق الرجاء المغربى ولديه عروض لشرائه بشكل نهائى من الزمالك.





شارك أحداد خلال تواجده مع الزمالك، في 23 مباراة، سجل هدف واحد ولم ينصع أى أهداف.





وخاض المهاجم المغربى ١٧ مباراة خلال الموسم الجارى مع فريق الرجاء المغربى، نجح فى إحراز ٤ أهداف وصناعة هدفين.





٦- النيجيرى معروف يوسف





قدم معروف يوسف المعار إلى صفوف المقاولون العرب حاليًا، مستوى متميز منذ بداية الموسم الجاري، ولكن قرار عودته سيرجع لرؤية المدير الفنى للزمالك واحتياجاته بالموسم المقبل.





وشارك معروف مع الزمالك منذ انضمامه للفريق وحتى رحيله معارًا في 135 مباراة، نجح فى تسجيل 7 أهداف، وصناعة 14 هدفًا.





ومع فريق المقاولون العرب، شارك معروف خلال الموسم الجارى فى ١٦ مباراة، نجح فى إحراز هدف وصناعة هدفين.





٧- الإيفوارى رزاق سيسيه





شارك رزاق سيسيه هذا الموسم مع الاتحاد السكندرى فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل هدفين، وصناعة 3 أهداف.





ولم يحظى بفرصة حقيقة مع فريق الزمالك بسب صغر سنه وقلة خبرته، فشارك مع الفريق الأبيض فى ٦ مباريات فقط، وصنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل أهداف.