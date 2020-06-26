أجانب الزمالك.. من الأقرب للرحيل في الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب

يستمر نادى الزمالك فى نجاحه على صعيد حسمه للصفقات القوية، وذلك بعد اتفاقه بشكل نهائى على عدد من الصفقات المهمة للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.
وتعاقد الزمالك بشكل رسمى مع لاعبين أجانب سينضموا للفريق بداية من الموسم المقبل، وهما الأنجولى أرى بابل والتونسى حمزة المثلوثى، ويتبقى توقيع العقود بشكل رسمى بين الطرفين عندما يتم فتح رحلات الطيران.
ويضم الزمالك حاليًا بين صفوفه ٤ محترفين أجانب وهم أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، ومحمد أوناجم وأخيرًا كاسونجو كابونجو، بالإضافة للاعبيه المعارين لأندية أخرى وعددهم ٣ لاعبين وهم معروف يوسف وحميد أحداد ورزاق سيسيه.
وطبقًا للوائح اتحاد الكرة المصرى، المقرر تطبيقها بالموسم المقبل، والتى تنص على حق كل فريق فى تواجد ٣ لاعبين أجانب فقط ضمن قائمته بدلًا من أربعة، سيواجه الزمالك أزمة كبيرة لإمتلاكه عدد كبير من الاعبين المحترفين وابرامه تعاقدات جديدة أيضًا مع لاعبين أجانب.
ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أرقام أجانب الزمالك خلال الموسم الجارى، ومن يستحق منهم الإستمرار بالموسم المقبل ومن يستحق الرحيل، على النحو التالى:-
١- المغربى أشرف بن شرقى
خطف أشرف بن شرقي قلوب عشاق القلعة البيضاء، بسبب تألقه وأدائه المميز الذى ظهر سريعًا، من خلال إحرازه لأهداف حاسمة ساهمت في تتويج الزمالك ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى والمنافسة على لقب دورى أبطال افريقيا.
شارك بن شرقي مع الزمالك خلال الموسم الجارى في 21 مباراة، نجح فى تسجيل 9 أهداف، وصناعة 5 آخرين.
٢- التونسى فرجانى ساسى
يعتبر فرجاني ساسي، أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نادي الزمالك في مركز وسط الملعب بجانب طارق حامد.
شارك ساسي مع الزمالك خلال هذا الموسم فى ٢٣ مباراة بجميع البطولات، نجح فى إحراز هدفين وصناعة مثلهم.
وخاض الدولى التونسى 62 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، وسجل 11 هدفًا، وصنع 8 آخرين.
٣- المغربى محمد أوناجم
على الرغم من عدم تقديم محمد أوناجم أوراق اعتماده بشكل كامل حتى الآن مع نادي الزمالك، ولكن يتمسك به باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.
شارك أوناجم مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى ٢٢ مباراة بجميع المسابقات، نجح فى تسجيا 3 أهداف، وصناعة ٤ أخرين.
٤- الكونغولى كاسونجو كابونجو
بنسبة كبيرة سيرحل الكونغولى كاسونجو عن الزمالك بالموسم المقبل، وشارك مهاجم الزمالك مع الفريق بعد عودته من الإعارة خلال الموسم الحالى فى ٤ مباريات فقط ولم يسجل أى أهداف.
ولإعطاء الاعب حقه، فقد قدم من قبل مع الزمالك مستويات مميزة، وخاض مع الفريق 54 مباراة، نجح فى تسجيل 19 هدفًا، وصنع 3 أخرين.
٥- المغربى حميد أحداد
حتى الأن مازال موقف المغربى حميد أحداد غير محسوم، فالاعب حاليًا معارًا لصفوف فريق الرجاء المغربى ولديه عروض لشرائه بشكل نهائى من الزمالك.
شارك أحداد خلال تواجده مع الزمالك، في 23 مباراة، سجل هدف واحد ولم ينصع أى أهداف.
وخاض المهاجم المغربى ١٧ مباراة خلال الموسم الجارى مع فريق الرجاء المغربى، نجح فى إحراز ٤ أهداف وصناعة هدفين.
٦- النيجيرى معروف يوسف
قدم معروف يوسف المعار إلى صفوف المقاولون العرب حاليًا، مستوى متميز منذ بداية الموسم الجاري، ولكن قرار عودته سيرجع لرؤية المدير الفنى للزمالك واحتياجاته بالموسم المقبل.
وشارك معروف مع الزمالك منذ انضمامه للفريق وحتى رحيله معارًا في 135 مباراة، نجح فى تسجيل 7 أهداف، وصناعة 14 هدفًا.
ومع فريق المقاولون العرب، شارك معروف خلال الموسم الجارى فى ١٦ مباراة، نجح فى إحراز هدف وصناعة هدفين.
٧- الإيفوارى رزاق سيسيه
شارك رزاق سيسيه هذا الموسم مع الاتحاد السكندرى فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل هدفين، وصناعة 3 أهداف.
ولم يحظى بفرصة حقيقة مع فريق الزمالك بسب صغر سنه وقلة خبرته، فشارك مع الفريق الأبيض فى ٦ مباريات فقط، وصنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل أهداف.