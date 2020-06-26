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أخبار العالم

السعودية تسجل 3938 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 174577 حالة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:54 م
السعودية تسجل 3938
السعودية تسجل 3938 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 174577 حالة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 46 وفاة و3938 إصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19خلال الساعات الـ24 الماضية. 

وقالت الصحة السعودية أن اجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل الى 174577 حالة، وإجمالي الوفيات 1474 حالة وفاة، وبلغ مجموع الحالات النشطة 52632 حالة منها 2273 حالة حرجة.

وأكدت صحة السعودية أنه تم تسجيل 2589 حالة تعافي جديدة وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 120471 حالة.

وذكرت الصحة أنه بسبب عدم التقيد بالاجراءاة الاحترازية والمصافحة تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و16 فردًا من أفراد أسرته، وتوفي والده بسبب العدوى،حيث كان يعاني من مرض القلب.
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