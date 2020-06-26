أمريكا تدين إعدام إيران للمتظاهرين: احترموا حقوق الإنسان

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن استنكارها لقرار طهران بتأييد حكم الإعدام ضد ثلاثة شباب إيرانيين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام.





وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "ندين قرار حكم الإعدام على أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي".





وأضافت: "بحسب ما ورد تعرض هؤلاء المتظاهرون للضرب وحُرموا من حق الحصول على محامي وأُكرهوا على اعترافات كاذبة. يجب على إيران احترام حقوق الإنسان ووقف عمليات الإعدام هذه".





وكانت المحكمة الإيرانية العليا، أيدت حكم الإعدام على هؤلاء الشباب الذين شاركوا في تظاهرات البنزين الأخيرة.





ووفقا لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، كشف أحد المحامين في القضية، أن أحكام الإعدام صادرة ضد كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، بعد اتهامهم بالقيام بأعمال شغب وإثارة العنف في الاحتجاجات الأخيرة.





وأبدى المحامي المطلع على القضية، أمله في أن يتمكن فريق المحامين المكون من ثلاثة أعضاء من تغيير هذه العقوبة من خلال إعادة المحاكمة.





ولفتت الوكالة إلى أن هؤلاء الشباب يقبعون في ظروف سيئة في السجن مع عشرات المواطنين المعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نوفمبر الماضي بسبب زيادة أسعار البنزين.





يذكر أن الشابين سعيد تمجيدي ومحمد رجبي قد هربا إلى تركيا بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن الإيرانية، وقدما طلب لجوء سياسي لكن الشرطة التركية ألقت القبض عليهما وسلمتهما لطهران.