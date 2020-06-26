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محافظات

تطهير وتعقيم مساجد مرسى مطروح استعدادا لاستقبال المصلين.. غدا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:29 م
نطهير المساجد
نطهير المساجد
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ايمن محمود
أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، عن التنسيق مع مديرية أوقاف مطروح لتعقيم وتطهير المساجد بالمدينة استعدادا لاستقبال المصلين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد غدا.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطهير وتعقيم المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وأكد رئيس المدينة علي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الـ 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة إلي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب.

وأشار إلي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب.
تطهير وتعقيم مساجد مرسى مطروح استعدادا لاستقبال المصلين.. غدا
تطهير وتعقيم مساجد مرسى مطروح استعدادا لاستقبال المصلين.. غدا
تطهير وتعقيم مساجد مرسى مطروح استعدادا لاستقبال المصلين.. غدا
تطهير وتعقيم مساجد مرسى مطروح استعدادا لاستقبال المصلين.. غدا
تطهير وتعقيم مساجد مرسى مطروح استعدادا لاستقبال المصلين.. غدا
تطهير وتعقيم مساجد مرسى مطروح استعدادا لاستقبال المصلين.. غدا
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