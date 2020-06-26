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فن

بعد قرار عودة الحياة.. حنان مطاوع لـ صدى البلد: مفيش فرق.. أنا ملتزمة في البيت

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:54 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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آيه عاطف
أكدت الفنانة حنان مطاوع، إنها ملتزمة الجلوس في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي هاجم العالم موخرًا.

وعلقت حنان مطاوع، على قرار عودة الحياه تدريجيًا بدءًا من غد السبت، وقالت لـ "صدى البلد: "مفيش اي فرق .. أنا في البيت ومعنديش اي مشوار يوم السبت عشان أعمله".

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يذكر أن الفنانة حنان مطاوع، شاركت جمهورها رسالة أمل وتفاؤل من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت حنان مطاوع: "‏إذا أراد الله شيئًا تعطلت قوانين الطبيعة فحينئذٍ البحر لا يُغرق و النار لا تحرق و الجبل لا يعصم و الحوت لا يهضِم و العذراء تلد ، فقط ثق بالله و لا تُقل مستحيل .. صباح الأمل في الله".
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