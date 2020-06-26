بعد قرار عودة الحياة.. حنان مطاوع لـ صدى البلد: مفيش فرق.. أنا ملتزمة في البيت

وعلقت حنان مطاوع، على قرار عودة الحياه تدريجيًا بدءًا من غد السبت، وقالت لـ "صدى البلد: "مفيش اي فرق .. أنا في البيت ومعنديش اي مشوار يوم السبت عشان أعمله".

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يذكر أن الفنانة حنان مطاوع، شاركت جمهورها رسالة أمل وتفاؤل من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك".



