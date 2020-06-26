تحفظ لك الصحة.. خطيب المسجد النبوي: 6 أعمال تؤدي شكرها

قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن السعيد الموفق من عرف النعم أثناء وجودها ، فقام بحقها وحس بقيمتها.
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وأوضح «آل الشيخ» في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي من المدينة المنورة، أنه من أوجب الشكر على نعمة الصحة أن تستثمرها أيها المسلم في طاعة الله من أداء الواجبات والمحافظة على المأمورات ، والبعد عن القبايح والسيئات ، والمسابقة إلى النوافل والصالحات.
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وأضاف أن أعظم النعم الدنيوية نعمة العافية في الأبدان ، ومنحة الصحة للإنسان ، نعم لا تساويها نعمة من نعم الدنيا مهما عظمت ولذت ، رزقنا الله جميعا والمسلمون الصحة والعافية.لهذا لا يعرف حلاوة الصحة إلا من ذاق مرارة الأوجاع والأسقام ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ ».
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وتابع: فبالله عز وجل وحده ينكشف كربك ، وينجلي مرضك ، فجاء بقوله تعالى: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» ، وكن على يقين من رحمة الله وفضله ، وأن هو الشافي والكافي ، وقال تعالى: « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، منوهًا بأن البشر مهما عظمت قوتهم واشتد شوكتهم وتقدمت علومهم ، فوصف الضعف ملازم لهم لا ينفك .
ودلل بما قال سبحانه وتعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» الآية 85 من سورة الإسراء ، أما القوة الحقيقية الكاملة التامة من جميع الوجوه فهي وصف ثابت للقوي المتين سبحانه وتعالى .