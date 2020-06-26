AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تحفظ لك الصحة.. خطيب المسجد النبوي: 6 أعمال تؤدي شكرها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:54 م
تحفظ لك الصحة..خطيب
تحفظ لك الصحة..خطيب المسجد النبوي أعمال تؤدي شكرها
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن السعيد الموفق من عرف النعم أثناء وجودها ، فقام بحقها وحس بقيمتها.

اقرأ أيضًا.. 
وأوضح «آل الشيخ» في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي من المدينة المنورة، أنه من أوجب الشكر على نعمة الصحة أن تستثمرها أيها المسلم في طاعة الله من أداء الواجبات والمحافظة على المأمورات ، والبعد عن القبايح والسيئات ، والمسابقة إلى النوافل والصالحات.

اقرأ أيضًا.. 
وأضاف أن أعظم النعم الدنيوية نعمة العافية في الأبدان ، ومنحة الصحة للإنسان ، نعم لا تساويها نعمة من نعم الدنيا مهما عظمت ولذت ، رزقنا الله جميعا والمسلمون الصحة والعافية.لهذا لا يعرف حلاوة الصحة إلا من ذاق مرارة الأوجاع والأسقام ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ ».

اقرأ أيضًا.. 
وتابع: فبالله عز وجل وحده ينكشف كربك ، وينجلي مرضك ، فجاء بقوله تعالى: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» ، وكن على يقين من رحمة الله وفضله ، وأن هو الشافي والكافي ، وقال تعالى: « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، منوهًا بأن البشر مهما عظمت قوتهم واشتد شوكتهم وتقدمت علومهم ، فوصف الضعف ملازم لهم لا ينفك .

ودلل بما قال سبحانه وتعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» الآية 85 من سورة الإسراء ، أما القوة الحقيقية الكاملة التامة من جميع الوجوه فهي وصف ثابت للقوي المتين سبحانه وتعالى .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد النبوي: الخلق كلهم موتى إلا العلماء وجميعهم نيام إلا هؤلاء

خطيب المسجد النبوي: من أراد مغفرة الله عليه بهذا العمل

خطيب المسجد النبوي: لا تدري أي عمل يُقبل ينجيك الله به من الأهوال

موسم البركات .. خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان

خطيب المسجد النبوي: من الواجب استشعار فضل الله أن بلغنا رمضان

لتدوم السلامة والعافية.. رسول الله كان يبدأ يومه ويختمه بهذا الدعاء

ترشيحاتنا

تونسية تتعرض للضرب في لبنان وسفارة بلادها تتدخل..ما القصة؟

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

شاب يصلي ولا يغتسل من الجنابة.. دار الإفتاء توضح الحكم في ذلك.. فيديو

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

لحظة اندلاع حريق داخل عقار بميدان العتبة.. فيديو

أبو ريدة: مليون دولار منحة من فيفا من أجل استئناف النشاط الرياضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

اصطدام سيارة بالسور الخرساني أعلى محور صفط اللبن وتوقف حركة المرور.. صور

9 طرق لمنع العدوى.. كيف تحمي الحامل نفسها من كورونا؟