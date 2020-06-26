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رياضة

رغم رحيله عن الأهلي.. حسام عاشور يخوض تدريبات فى منزله.. صور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:31 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد بدران

خاض حسام عاشور، نجم الأهلى السابق، تدريبات بدنية قوية فى منزله فى إطار تدريباته المنزلية.

ونشر حسام عاشور فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" وهو يؤدى بعض التدريبات في حديقة المنزل نالت إعجاب متابعيه.


وكان النادي الأهلي أعلن مؤخرا عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وكان عاشور اتخذ قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج النادي الأهلي.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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