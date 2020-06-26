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رياضة

الرائد السعودي يعلن نتائج مسحة فيروس كورونا على اللاعبين والإداريين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:34 م
الرائد السعودي
الرائد السعودي
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ياسمين تيسير
كشف نادي الرائد السعودي عن نتائج المسحة لـ لاعبي الفريق والأجهزه الفنية والإدارية والعاملين في النادي، حيث أكد سلامة الجميع من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد عقب اجرائها أول أمس 

وأصدر الرائد بيانا صحفيا أكد به أن تدريبات الفريق ستبدأ اليوم الجمعة عقب التوقف لـ اكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، مشددا أن رامي الحسين سيقود مران الفريق خلال الفترة الحالية لحين وصول المدير الفني. 


وتابع البيان أن التدريبات ستكون مغلقة وفقا لـ البروتوكول الطبي. 

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عن عودة النشاط الرياضي بدءا من 21 يونيو الجاري على أن يستأنف كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين 4 اغسطس المقبل.

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