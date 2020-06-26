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محافظات

ضبط سيارة غير مرخصة لبيع المشروبات في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:52 م
ضبط سيارة غير مرخصة
ضبط سيارة غير مرخصة لبيع المشروبات في كفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان
ضبط رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، سيارة بيع مشروبات أمام كلية التجارة؛ كونها مخالفة للشروط الصحية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضبط الأنشطة التجارية غير المرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وتحفظ رجال الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على السيارة المخالفة للشروط الصحية، والتي يقوم صاحبها ببيع المشروبات دون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

شارك في الحملة، رضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وعاطف عبد القادر، مدير إدارة المنتزهات، وفريق العمل بقسم الإشغالات.

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ضبط سيارة غير مرخصة لبيع المشروبات في كفر الشيخ.. صور
ضبط سيارة غير مرخصة لبيع المشروبات في كفر الشيخ.. صور
ضبط سيارة غير مرخصة لبيع المشروبات في كفر الشيخ.. صور
ضبط سيارة غير مرخصة لبيع المشروبات في كفر الشيخ.. صور
ضبط سيارة غير مرخصة لبيع المشروبات في كفر الشيخ.. صور
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