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تعليم

تعافي رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى جامعة أسيوط من فيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:36 م
الدكتور جمال ربيع
الدكتور جمال ربيع عجمي
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إيهاب عمر
أعلنت كلية الطب جامعة أسيوط، عن خروج الدكتور جمال ربيع عجمي، استاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى أسيوط الجامعي، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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وقالت كلية الطب في بيان لها، اليوم الجمعه، إن العينة الثانية التي أخذت له داخل مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، جاءت سلبية بعد ورود نتيجة التحاليل والمسحة من معامل وزارة الصحة بأسيوط.

وأضافت كلية الطب بأسيوط، أن الدكتور جمال ربيع سيتوجه إلى منزله لقضاء فترة نقاهة لحين العودة إلى عمله داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ان المستشفي الرئيسي كان  قد استقبل ١٣٢ مريضًا من مصابي فيروس كورونا من ابناء الجامعة و الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة  خرج منهم حتى الان ٤٩ مريضا بعد تماثلهم للشفاء ويوجد منهم ٦٥ تحت العلاج في المستشفى الرئيسي موزعين علي عناية الحالات الحرجة والعناية المتوسطة و عزل الاستقبال العام.
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