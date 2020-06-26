تعافي رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى جامعة أسيوط من فيروس كورونا

أعلنت كلية الطب جامعة أسيوط، عن خروج الدكتور جمال ربيع عجمي، استاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى أسيوط الجامعي، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.





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وقالت كلية الطب في بيان لها، اليوم الجمعه، إن العينة الثانية التي أخذت له داخل مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، جاءت سلبية بعد ورود نتيجة التحاليل والمسحة من معامل وزارة الصحة بأسيوط.





وأضافت كلية الطب بأسيوط، أن الدكتور جمال ربيع سيتوجه إلى منزله لقضاء فترة نقاهة لحين العودة إلى عمله داخل مستشفى أسيوط الجامعي.



