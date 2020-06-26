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اقتصاد

وزير الإسكان يعلن سلبية تحاليل كورونا وعودته للعمل من الأحد المقبل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:13 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلبية تحاليل "كورونا"، التى أجراها مؤخرا، وعودته للعمل صباح الأحد المقبل، بعد فترة العزل المنزلى التى قضاها بالمنزل منذ نحو أسبوعين.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ولجميع الأطقم الطبية بالوزارة، على متابعتهم الدائمة، وتوجيهاتهم بشأن إجراءات العزل المنزلى.

كما توجه وزير الإسكان بالشكر لجميع العاملين بوزارة الإسكان بقطاعاتها المختلفة، الذين ضاعفوا الجهد فى الفترة الماضية، وكانوا دوما على قدر المسئولية، مؤكدا أن هذه الفترة لا تحتمل تأخيرا فى أى مشروع يتم تنفيذه لمصلحة مصر وأهلها، وأنه لم يتأخر يوما عن متابعة العمل طوال فترة العزل المنزلى، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يحمى الله مصر وشعبها من كل سوء.
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