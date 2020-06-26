AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تفاصيل عقد دي إس ميديا للاستحواذ علي ألبومات آمال ماهر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:28 م
آمال ماهر
آمال ماهر
Advertisements
سعيد فراج
في بيان صحفي، لـ هيثم سليم مدير عام شركه دي إس ميديا صرح بأن الشركة تعاقدت مع شركه مزيكا علي الاستحواذ علي البومات الفنانة آمال ماهر


ومن بنود العقد الاستحواذ علي حق الاداء العلني لـ آمال ماهر لمده ٥ سنوات والاستحواذ على ٣ البومات غنائية وعدد من الأغاني (سينجل) وأيضا الأغاني المصورة علي طريقة الفيديو كليب لمده ٥ سنوات. 

وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر في الفترة الأخيرة، وفي إطار سياسة الشركة في التعاون مع الشركات الكبري مثل شركة مزيكا لملاحقة التطور الموسيقي في عالم الديچيتال، خاصة بعد انتشار السوشال ميديا وانتشار المنصات الموسيقية الرقمية.

من جهة أخرى، حققت أغنية "اللي قادرة"، تتر مسلسل "ليه لا" للفنانة آمال ماهر نجاحا كبيرا جدًا، حققت 7 مليون ونصف مشاهدة بعد مرور وقت قصير من طرحها على القناة الرسمية بموقع يوتيوب. 

تقول كلمات الأغنية: "اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي وعَ الــمُـواجــهَة، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا،، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق،، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ، لَو لَــقِت أيَّامهَـا مِش مَـاشيَة بــ مَـزَاجــهَا، اللِي رَافضَـــة وجُـودهَا يِبقىَ سَــدّ خَــانَة، أو تسِـــيب حَـــدّ يعَـــامِلـها بِـــ اســتِهـانَة".

أغنية "اللي قادرة" كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع موسيقى: خالد عز، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وباص جيتار: أحمد رجب، وجيتار أحمد حسين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آمال ماهر: "اللي قادرة" أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح

آمال ماهر تحيى حفلا أمام الأهرامات بدون جمهور.. تفاصيل

آمال ماهر تحقق 5 ملايين مشاهدة بـ اللي قادرة من مسلسل ليه لأ

اللي قادرة لـ آمال ماهر تتر مسلسل ليه لأ تتجاوز الـ 6 ملايين مشاهدة

تتر مسلسل ليه لأ.. أغنية اللي قادرة لـ آمال ماهر تحقق 5ر6 مليون مشاهدة

آمال ماهر تحدث جدلا قبل أيام من حفلها الغنائي

ترشيحاتنا

ظهور مميز لـ سمر يسري بصحبة والدتها على الشاطئ.. صور

بينهم مصطفى بكري وتوفيق عكاشة.. محمد مرسي طالب باعتقال 4 فى 2012

مدرب الزمالك السابق يحتفل بزفاف نجله بدون لاعبي الكرة

رئيس الصفاقسي في حوار لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. لقب نادي القرن من حق الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضاتنا مع جيرالدو

بعد قرار فتح المقاهي .. هانى رمزى يمازح متابعيه بصورة من "غبى منه فيه"

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

AdvertisementS

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

بشرة خير.. عقار لـ علاج كورونا يتوفر خلال 3 أسابيع بالأسواق المصرية

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

لن تتوقع.. طريقة للوقاية من فيروس كورونا

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار