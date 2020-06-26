تفاصيل عقد دي إس ميديا للاستحواذ علي ألبومات آمال ماهر

في بيان صحفي، لـ هيثم سليم مدير عام شركه دي إس ميديا صرح بأن الشركة تعاقدت مع شركه مزيكا علي الاستحواذ علي البومات الفنانة آمال ماهر









ومن بنود العقد الاستحواذ علي حق الاداء العلني لـ آمال ماهر لمده ٥ سنوات والاستحواذ على ٣ البومات غنائية وعدد من الأغاني (سينجل) وأيضا الأغاني المصورة علي طريقة الفيديو كليب لمده ٥ سنوات.





وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر في الفترة الأخيرة، وفي إطار سياسة الشركة في التعاون مع الشركات الكبري مثل شركة مزيكا لملاحقة التطور الموسيقي في عالم الديچيتال، خاصة بعد انتشار السوشال ميديا وانتشار المنصات الموسيقية الرقمية.





من جهة أخرى، حققت أغنية "اللي قادرة"، تتر مسلسل "ليه لا" للفنانة آمال ماهر نجاحا كبيرا جدًا، حققت 7 مليون ونصف مشاهدة بعد مرور وقت قصير من طرحها على القناة الرسمية بموقع يوتيوب.





تقول كلمات الأغنية: "اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي وعَ الــمُـواجــهَة، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا،، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق،، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ، لَو لَــقِت أيَّامهَـا مِش مَـاشيَة بــ مَـزَاجــهَا، اللِي رَافضَـــة وجُـودهَا يِبقىَ سَــدّ خَــانَة، أو تسِـــيب حَـــدّ يعَـــامِلـها بِـــ اســتِهـانَة".





أغنية "اللي قادرة" كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع موسيقى: خالد عز، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وباص جيتار: أحمد رجب، وجيتار أحمد حسين.



