اكتشف بالصدفة .. تفاصيل إصابة محمد عواد حارس الزمالك بـ فيروس كورونا

كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية.





وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض مستلزمات البيت، ووجد سيارة تابعة لحملات وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا، وتوجه إليها وخضع للمسحة، وفوجئ بأن نتيجة التحاليل إيجابية".





وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق، ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية.

وأضاف أن عواد قام بإخطار الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات القليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.



