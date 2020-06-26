اكتشف بالصدفة .. تفاصيل إصابة محمد عواد حارس الزمالك بـ فيروس كورونا

كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض مستلزمات البيت، ووجد سيارة تابعة لحملات وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا، وتوجه إليها وخضع للمسحة، وفوجئ بأن نتيجة التحاليل إيجابية".
وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق، ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية.
وأضاف أن عواد قام بإخطار الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات القليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عن رفضه استئناف مسابقة الدوري الممتاز في الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد حفاظا على أرواح اللاعبين.