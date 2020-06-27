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بين الناس

فوزية تناشد وزارة التضامن الحصول على معاش تكافل وكرامة

السبت 27/يونيو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
طالبت السيدة فوزية عبد الحميد بسيوني، المقيمة فى محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن بالحصول على معاش تكافل، حيث إنها أم لثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة.
 
وقالت فوزية التى تحمل رقم قومى 28001221500603: "زوجي يتقاضى معاش كرامة فئة عجز لعدم قدرته على العمل قدره 450 جنيها ولا يصرف لنا معاش تكافل للأسرة، علما بأن كل من يصرف له معاش كرامة يصرف لزوجته وأولاده معاش تكافل".

 
وناشدت القارئة المسئولين النظر إلى شكواها، خاصة أنها تقدمت بتظلم داخل المكتب التابعة له، ويمكن التواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى 01015231497

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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