نحن عائلة.. حمزة عبد الكريم يكشف دور مدرب برشلونة في تطوير مستواه

كشف حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن طبيعة الدعم الذي يحصل عليه من الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق، والطاقم الفني، مشيرًا إلى الأجواء المميزة داخل غرفة ملابس النادي الكتالوني.

وتحدث حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، عن النصائح التي يقدمها له فليك والشخص الذي يعتمد عليه أكثر داخل غرفة الملابس: «أعتقد أن المدرب والطاقم الفني بأكمله يقدمون لي الكثير من الدعم ويتحدثون معي كثيرًا عن الطرق التي يمكننا من خلالها التطور والنمو، وكيف يمكنني أنا شخصيًا أن أتحسن».

وأضاف: «في الحقيقة هناك الكثير من الأمور التي أستطيع تطويرها وتحسينها، أما داخل غرفة الملابس، فأعتقد أن الجميع يدعمني، وكذلك الطاقم الفني».

وتابع مهاجم برشلونة: «منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا، شعرت وكأننا عائلة، الأمر أكبر من مجرد فريق، وهو شيء يجعلك تستيقظ في الصباح وأنت متحمس للذهاب إلى هناك».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.