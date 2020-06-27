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بين الناس

سكان شارع حسين والي بالهانوفيل في الإسكندرية يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

السبت 27/يونيو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن كريم كمال شوقي، المقيم بشارع حسين والي في منطقة الهانوفيل التابعة لمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.

وكتب فى رسالته "نعاني من انتشار الكلاب الضالة والتى تقوم بمهاجمة المارة، وخاصة أثناء الليل فى ظل الظلام الموجود بالشارع لعدم إنارة الأعمدة بسبب الإصلاحات، بجانب الضوضاء من نباح الكلاب طيلة الليل ويخشى السكان من أن تقوم بعقر الأطفال أثناء النزول للشارع".
 
وناشد القارئ العمل على إزالة أسباب الشكوى.

للتواصل مع القارئ: 01271436009

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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