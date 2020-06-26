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باحث سياسي: الوجوه الإعلامية الإخوانية دمى يحركها المال والمصالح.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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قال الدكتور حسام فاروق عبد الرحمن الباحث في الإعلامي السياسي في الدولي، إن الوجوه الإعلامية الإخوانية مجرد دمى يحركها المال والمصالح، مضيفا أنهم من مطاريد الاخوان والعدالة في مصر.

وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ten news"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الجمعة، أن الاخوان تدعم توجهات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العدائية ضد سوريا ومصر والهجوم على الدول، متابعا أن دعم الاخوان للتدخل العسكري التركي في ليبيا وسوريا يأتي في ظل رهانات الجماعة على دعم التنظيمات الإرهابية ذات المرجعيات الإخوانية.


وتابع الباحث في الإعلامي السياسي في الدولي: "الاخوان متخيلين لما أردوغان يدخل ليبيا هتكون قبلة الحياة لباقي الاخوان في مصر، ويكون لهم دور في زعزعة الأمن والاستقرار، وهذا بعيد تماما". 


وأشار إلى أن تركيا جعلت أراضيها نقطة انطلاق لفضائيات التكفير والتحريض ودعمها بمشروعية في ليبيا من خلال إعلام بغيض، مؤكدا أن أردوغان لا يجد وسيلة لتحقيق حلمه إلا عن طريق التنظيمات الإرهابية.
 

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