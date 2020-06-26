وكالة ناسا ترصد فيديو لحركة الشمس لمدة 10 سنوات .. فيديو

أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو مذهلا يظهر الشمس خلال فاصل زمني لمدة 10 سنوات بجودة 4K رائعة.





وبحسب صحيفة ديلي ميل، يظهر الفيديو صورة واحدة للشمس لمدة ثانية لكل يوم من السنوات العشر الماضية ، وبالتالي تكثيف عقد من الشمس لمدة 61 دقيقة.





تأتي الصور من مرصد ناسا للديناميكيات الشمسية (SDO) ، وهي مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.













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