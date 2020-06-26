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منوعات

وكالة ناسا ترصد فيديو لحركة الشمس لمدة 10 سنوات .. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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احمد شريف

أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو مذهلا يظهر الشمس خلال فاصل زمني لمدة 10 سنوات  بجودة 4K رائعة.



وبحسب صحيفة ديلي ميل، يظهر الفيديو صورة واحدة للشمس لمدة ثانية لكل يوم من السنوات العشر الماضية ، وبالتالي تكثيف عقد من الشمس لمدة 61 دقيقة.



 تأتي الصور من مرصد ناسا للديناميكيات الشمسية (SDO) ، وهي مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.




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 جمع مرصد ناسا لقطات للشمس من مدارها حول الأرض 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس ، وصلت مساحتها لـ 20 مليون جيجابايت من البيانات.



تم التقاط الصور بطول موجي يبلغ 17.1 نانومتر، طول موجي شديد للأشعة فوق البنفسجية يُظهر الشمس ، "كورونا" ، الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي.



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