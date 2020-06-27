أخبار السوشيال ميديا.. عواد ينشر صورة تحاليل كورونا.. المتحدة تتعاقد موسمين مع محمد رمضان.. وغادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري لقرائه؛ ننشر أبرز عناوين السوشيال ميديا التى نشرت بالموقع اليوم الجمعة:بالكاش مايوه.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار رفقة ابنتهادعواتكم بالشفاء .. ندى بسيوني: حالة الفنان عبد الله مشرف مستقرةمحمد عبد الرحمن يروج لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم".. شاهدرغم رحيله عن الأهلي.. حسام عاشور يخوض تدريبات فى منزله.. صورشكرا من القلب.. وفاء عامر توجه رسالة لـ أطباء مصرظهور مميز لـ سمر يسري بصحبة والدتها على الشاطئ.. صوربشعر مبلل.. نورهان منصور تستعرض جمالها على الشاطئرمضان صبحي يتألق فى تدريبات الأهلي .. شاهدتامر مرسي يعلن تعاقده موسمين مع محمد رمضان .. صورةتركي آل الشيخ يظهر مهاراته في "حمام سباحة"بيان ناري من حازم إمام بعد إصابة عواد: لن ننزل الملعب قبل القضاء على كورونامحمد عواد ينشر صورة من نتيجة تحاليل إصابته بـ فيروس كورونا