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فن

تامر مرسي يعلن تعاقده موسمين مع محمد رمضان .. صورة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:10 م
تامر مرسي ، محمد
تامر مرسي ، محمد رمضان
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محمد بدران

نشر المنتج تامر مرسي  صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تجمعه بالفنان محمد رمضان.


وعلق تامر مرسي على الصورة قائلًا : " المتحدة تتعاقد مع محمد رمضان لمدة عامين مقبلين".


الجدير بالذكر أن المنتج تامر مرسي يقوم بالإعلان عن تعاقداته الجديدة مع النجوم عن طريق حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر صورة جديدة تجمعه مع النجم المتعاقد معه.


وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


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