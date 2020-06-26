بالكاش مايوه.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار رفقة ابنتها

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورا جديدة على الشاطئ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت غادة بالكاش مايوه برفقة نجلتها مستمتعتان بالأجواء الصيفية علي أحد الشواطئ وكتبت معلقة: My love baby





وتلقت تفاعلا كبيرا من متابعيها بالإعجابات وجاءت التعليقات ما بين " ربنا يخليكوا لبعض ، قمر يا غادة، بتجنني ربنا يحميكي كل لما تكبري تحلوي".





اقرأ أيضا:









وكانت غادة عبد الرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني للعام المقبل على شاشتها.





وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام في مسلسل "سلطانة المعز".





وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي، بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.