اتحاد الكرة: تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم 5 حالات مصابة.. فيديو

أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن المسحة الأولى كافية لكشف كورونا لكن المسحة الثانية تأكيدية فقط.





وقال سلطان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سنجري مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، إذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها".





وأكمل : "طلبنا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، حددنا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا".





وأعلن اتحاد الكرة أن مسحات كورونا أظهرت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا في الدوري حتى الان.





وظهرت حالات جديدة فى فريقي الجونة والزمالك الذي لم يخضع حتي وقتنا هذا علي كشف كورونا .



