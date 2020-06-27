لتخفيف الصداع.. فوائد لا تتوقعها لـ البطيخ

يحتوي البطيخ الاحمر على مادة الليكوبين ومادة السيترولين في قشور البطيخ ، وفيتامين ا ، ب1 ، ب6 ، ج ، والاوميجا والبيتا كاروتين ومضادات الاكسدة والاحماض الامينية والبروتين والاملاح المعدنية مثل الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد .
وقدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد البطيخ الطبية.
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من أحد أسباب الشعور بالصداع هو الجفاف
لهذا ننصح بشرب كمية كافية من الماء وتناول البطيخ
كونها فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة و تحتوي على 92% من الماء.
كما أن المذاق الحلو للبطيخ يزيد من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق .
تساعد على القضاء على زيادة الوزن.
مهديء للسعال .
مهديء للاعصاب .
مقلل من الاصابة بامراض القلب .
مساعد على الهضم .
مقلل من احتقان الجهاز التنفسي كالربو .