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توك شو

محدش ساعدني في بدايتي الفنية.. مينابولس: انتظر فيلما جديدا مع حجاج عبدالعظيم.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 04:32 ص
مينا بولس
مينا بولس
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عادل نصار
روى الفنان الشاب مينا بولس، تفاصيل بدايته في مجال عالم الفن، وتفاصيل آخر أعماله الفنية، والمرتقب عرضها خلال الفترة المقبلة.

وقال بولس، في لقاء مع برنامج "فلاش"، المذاع عبر شاشة "النيل للدراما"، مساء أمس الجمعة، أن بدايتي في عالم الفن ومنذ سن صغير، متابعا :"بدايتي وأنا طفل، وكنت بقلد الممثلين، واهلي لاحظوا هذا الأمر".

وأضاف الفنان الشاب، أنه :"بدأت في عالم الإعلانات، ومحدش ساعدني في بدايتي الفنية، وكان معي أخي في معظم خطواتي، وتعبت جدا ومكنتش بنام لتحقيقي حلمي في عالم الفن".

وروى تفاصيل آخر أعماله بولس، قائلا :"أخر أعمالي هو فيلم قصير، مع الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، وهو فيلم رعب، وتأخر عرضه بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد".

وتابع الفنان الشاب، :"دوري فيه لشخصية محامي يدعى أحمد، وهو دوري كوميدي في الأساس"، متوقعًا تحقيق الفيلم نجاحًا باهرًا بوجود الكوكبة الفنية التي تعمل فيه وفي مقدمتهم الفنان الكبير حجاج عبد العظيم.
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