محدش ساعدني في بدايتي الفنية.. مينابولس: انتظر فيلما جديدا مع حجاج عبدالعظيم.. فيديو

روى الفنان الشاب مينا بولس ، تفاصيل بدايته في مجال عالم الفن، وتفاصيل آخر أعماله الفنية، والمرتقب عرضها خلال الفترة المقبلة. آخر





وقال بولس ، في لقاء مع برنامج "فلاش"، المذاع عبر شاشة "النيل للدراما"، مساء أمس الجمعة، أن بدايتي في عالم الفن ومنذ سن صغير، متابعا :"بدايتي وأنا طفل، وكنت بقلد الممثلين، واهلي لاحظوا هذا الأمر".





وأضاف الفنان الشاب، أنه :"بدأت في عالم الإعلانات، ومحدش ساعدني في بدايتي الفنية، وكان معي أخي في معظم خطواتي، وتعبت جدا ومكنتش بنام لتحقيقي حلمي في عالم الفن".





وروى تفاصيل آخر أعماله بولس، قائلا :"أخر أعمالي هو فيلم قصير، مع الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، وهو فيلم رعب، وتأخر عرضه بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد".





وتابع الفنان الشاب، :"دوري فيه لشخصية محامي يدعى أحمد، وهو دوري كوميدي في الأساس"، متوقعًا تحقيق الفيلم نجاحًا باهرًا بوجود الكوكبة الفنية التي تعمل فيه وفي مقدمتهم الفنان الكبير حجاج عبد العظيم.