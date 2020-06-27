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حوادث

حبس شاب و3 آخرين لتورطهم في قتل زوج والدته بعد تعديه على شقيقته جنسيا وحملها سفاحا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:00 ص
حبس
حبس
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كتب محمد صبرى
لم يجد شاب وسيلة للانتقام من زوج والدته سوى قيامه بقتله وإلقاء جثته من الطابق الخامس، بعد أن علم أنه تعدى على شقيقته جنسيًا وحملت منه سفاحا، وتم ضبط المتهم و٣ آخرين لتورطهم فى ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا بسقوط شخص من شرفة شقة بالطابق الخامس جثة هامدة.


على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من معاينة الجثة، أنها لرجل فى العقد الخامس من عمره، وبه آثار تعذيب فى جسده، وكما تبين أنه أصيب بنزيف داخلى تسبب فى وفاته .


وتبين من التحريات وجمع المعلومات بعد سؤال شهود العيان من الجيران، أن المتوفى وقعت بينه ونجل زوجته مشاجرة لتعدى المتوفى على شقيقته جنسيا وحملها سفاحا منه.

فاستعان المتهم بـ ٣ من أقاربه وقاموا بالاعتداء بالضرب على زوج والدة المتهم الرئيسى، ثم قاموا بإلقاء جثته من الطابق الخامس ليلقى مصرعه فى الحال .

تمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين وضبطهم من خلال عدة أكمنة أُعدت لهم.

وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق، وعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا البحث عن أى كاميرات مراقبة لكشف ملابسات الحادث واستكمال سماع شهود العيان.

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