AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بهذه الإجراءات الحاسمة.. مصر تعود للحياة الطبيعية اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
تعود الحياة اليوم فى جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء حظر التجول الذى استمر ما يزيد على ثلاثة أشهر ، وذلك بعد إعلان الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات هامة من أجل تخفيف القيود والإجراءات للتعايش مع فيروس كورونا، وجاءت القرارات كالتالي:

إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب والسماح فقط بتواجد 25 % من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول "الشيشة"  

 إغلاق المحال التجارية يبدأ من التاسعة مساء و والمطاعم والمقاهي من العاشرة مساء، وعمل وسائل النقل الجماعي حتى الساعة 12 منتصف الليل على أن تعود للعمل من الرابعة فجرا

 إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات.. والانتظار لفترة زمنية لإعادة تقييم الوضع .

 عودة ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب مع عودة الدوري.

 إعادة فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية مثل صلاة الجمعة للمسلمين، و صلاة الأحد للأقباط.

 استمرار تعليق دور المناسبات في دور العبادات وذلك لحين إعادة تقييم الوضع مرة أخرى 

إعادة فتح السينمات والمراكز الثقافية بنسبة 25% مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

رئيس الوزراء : فتح دور العبادة السبت المقبل

الحكومة: حظر تقديم الشيشة بالمقاهي وغرامات على المخالفين

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

مجلس الوزراء يعلن فتح دور العبادة السبت المقبل.. والمطاعم والكافيهات.. واستمرار عمل المواصلات العامة حتى 12 ليلا.. ويؤكد: مخزون الأدوية يكفى لـ3 أشهر.فيديو

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

بعد قليل.. النطق بالحكم على سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

بإطلالة أنيقة.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور لها

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. 6 تصرفات تجنبها حتى لا تصاب بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد