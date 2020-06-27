بهذه الإجراءات الحاسمة.. مصر تعود للحياة الطبيعية اليوم

تعود الحياة اليوم فى جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء حظر التجول الذى استمر ما يزيد على ثلاثة أشهر ، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات هامة من أجل تخفيف القيود والإجراءات للتعايش مع فيروس كورونا، وجاءت القرارات كالتالي:





إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب والسماح فقط بتواجد 25 % من طاقتها الاستيعابية، و منع تناول "الشيشة"





إغلاق المحال التجارية يبدأ من التاسعة مساء و والمطاعم والمقاهي من العاشرة مساء، و عمل وسائل النقل الجماعي حتى الساعة 12 منتصف الليل على أن تعود للعمل من الرابعة فجرا





إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات.. والانتظار لفترة زمنية لإعادة تقييم الوضع .





عودة ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب مع عودة الدوري.





إعادة فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية مثل صلاة الجمعة للمسلمين، و صلاة الأحد للأقباط.





استمرار تعليق دور المناسبات في دور العبادات وذلك لحين إعادة تقييم الوضع مرة أخرى





إعادة فتح السينمات والمراكز الثقافية بنسبة 25% مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا







