بهذه الإجراءات الحاسمة.. مصر تعود للحياة الطبيعية اليوم

تعود الحياة اليوم فى جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء حظر التجول الذى استمر ما يزيد على ثلاثة أشهر ، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات هامة من أجل تخفيف القيود والإجراءات للتعايش مع فيروس كورونا، وجاءت القرارات كالتالي:
إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب والسماح فقط بتواجد 25 % من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول "الشيشة"
إغلاق المحال التجارية يبدأ من التاسعة مساء و والمطاعم والمقاهي من العاشرة مساء، وعمل وسائل النقل الجماعي حتى الساعة 12 منتصف الليل على أن تعود للعمل من الرابعة فجرا
إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات.. والانتظار لفترة زمنية لإعادة تقييم الوضع .
عودة ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب مع عودة الدوري.
إعادة فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية مثل صلاة الجمعة للمسلمين، و صلاة الأحد للأقباط.
استمرار تعليق دور المناسبات في دور العبادات وذلك لحين إعادة تقييم الوضع مرة أخرى
إعادة فتح السينمات والمراكز الثقافية بنسبة 25% مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا