روسيا تدفع لطالبان من أجل قتل الأمريكان.. تفاصيل الأزمة السرية بين موسكو وواشنطن





ويمثل التقرير تصعيدًا مميتًا في وصف جهود موسكو المتكررة لتقويض سياسة الولايات المتحدة، وجاء في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الأمريكية تسعى لإيجاد طرق لانتزاع نفسها من الحرب التي استمرت لعقود من خلال صنع السلام مع طالبان.





وذكرت نيويورك تايمز، أمس، الجمعة، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أطلع على النشاط قبل أشهر، نقلا عن مسؤولين مطلعين على المسألة - لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء واضح.





وتعتقد شركة أنتل الأمريكية أن العملية قد بدأت من قبل وحدة 29155 العنيفة الشهيرة، وهي ذراع وكالة المخابرات العسكرية الروسية.





وفي السنوات الأخيرة، ارتبطت الوحدة بمحاولات اغتيال أو مؤامرات انتقامية تهدف إلى زعزعة استقرار الغرب.

ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يُعرف فيها أنها شرعت في شن هجمات على القوات الغربية، وهو تصعيد كبير للقوة ضد الولايات المتحدة.

وكانت هناك أوقات تم فيها دفع المكافآت في الواقع، وفقًا للصحيفة، على الرغم من أنها لم تحدد مقتل جنود أمريكيين متمركزين في أفغانستان نتيجة مدفوعات المكافآت الروسية.

وبحسب الصحيفة، فإن الأموال ذهبت للمتشددين الإسلاميين.





وقتل 20 أمريكيا العام الماضي في الحرب الأفغانية الدموية التي اندلعت منذ عام 2001، لكن لم يتضح ما إذا كان أي من هذه الوفيات موضع شك.

وقد نوقشت هذه المسألة في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في وقت مبكر من مارس الماضي.

ووفقًا للصحيفة، طور أعضاء السياسة الأمريكية "قائمة'' من الخيارات، من صفعة دبلوماسية إلى مزيد من الزيادات في العقوبات الأمريكية أو ردود أخرى غير مسماة.



