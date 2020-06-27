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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. القوى العاملة: التفتيش على 11703 منشآت لمتابعة الإجراءات الاحترازية

السبت 27/يونيو/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك  من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 11 ألفا و703 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضي حتى 25 يونيو الجاري على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 977 منشأة، والشرقية 961 منشأة، والقاهرة 807 منشآت، والبحيرة 772 منشأة، ودمياط 740 منشأة، والجيزة 686 منشأة، والإسكندرية 565 منشأة، والمنيا 564 منشأة، وكفر الشيخ 520 منشأة، والقليوبية 512 منشأة، والغربية 491 منشأة، وأسيوط 459 منشأة، والدقهلية 431 منشأة، وجنوب سيناء 391 منشأة، وبورسعيد 326 منشأة، وقنا 295 منشأة، والوادي الجديد 293 منشأة، والمنوفية 290 منشأة.

وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 270 منشأة، وأسوان 240 منشأة، ومرسى مطروح 239 منشأة، والفيوم 233 منشأة، والإسماعيلية 224 منشأة، وبني سويف 185 منشأة، والبحر الأحمر 146 منشأة، والسويس 86 منشأة. 

كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض في ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
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