AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الحفيظ يجتمع بـ سيزا وقمصان على هامش مران الأهلى

السبت 27/يونيو/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم السبت.

وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائي الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي يعقد محاضرة مع المجموعة الثانية من لاعبي الفريق

تدريبات بدنية متنوعة للمجموعة الأولى بمران الأهلي

تقسيمة مصغرة للمجموعة الأولى بمران الأهلي

جلسة لعبدالحفيظ مع بادجي عقب نهاية مران المجموعة الأولى بالأهلي

عبدالحفيظ يجتمع بالشناوى في جلسة خاصة بالأهلي

استعدادا للدوري.. محاضرة نظرية وفقرة للتصويب في مران المجموعة الثانية لفريق الأهلي

ترشيحاتنا

عاشق النساء.. تعرف على زوجات محرم فؤاد

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

أخبار الفن.. حفيد كمال الشناوي يدافع عن ياسمين صبري.. أحمد مكي ينتظر موافقة دنيا سمير غانم للعودة إلى الكبير قوي

بآيات من القرآن الكريم.. أحمد فلوكس ينشر فيديو لمتابعيه

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

AdvertisementS

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

الأسابيع والملاعب.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى بعد أيام

حريق وإصابات وحالة طعن.. الفوضى تجتاح شوارع ليفربول خلال احتفالات البريميرليج.. فيديو

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

إكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه.. وطلبت إعارة شوبير.. فيديو

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

إصابة 20 رياضيا في الكويت بفيروس كورونا

عضو اللجنة الخماسية عن خطاب حق التمرد: خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بعودة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد