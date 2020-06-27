تأجيل دعوى إلزام التعليم برد نصف المصروفات الدراسية لـ23 أغسطس

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل دعوى إلزام وزارة التربية والتعليم برد نصف المصروفات الدراسية بسبب أزمة كورونا وتوقف الدراسة لجلسة ٢٣ أغسطس المقبل، بعد عودتها من المفوضين .





وذكرت الدعوى أن جميع العالم يعانى من إنتشار مرض فيروس كورونا المستجد ،وهو ما جعل المسؤلين يتخذون أجراءات أحترازية من بينها إلغاء الترم الثانى من المدارس ،وبذلك يكون الطلاب لم يحصلوا على الخدمة التى تقاضت المدارس ثمنها مقدما .





وتابعت الدعوى ،أن الظروف التى تمر بها جميع المهن ، والأجراءات المفروضة للوقاية من المرض تتطلب التضافر وعدم المتاجرة ،وخصوصا لا سيما بعد الأضرار ابنى وقعت علي كاهل كل فرد أغلق مكتبه الخاص خوفا من إنتشار المرض،وهو ما زاد من الأعباء بعدم وجود دخل خلال تلك الفترة .



