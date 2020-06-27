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فن

برفقة جنود الجيش المصرى.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام

السبت 27/يونيو/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر أحمد فلوكس فى الصورة بالكمامة بصحبة جنود الجيش المصرى .

وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :
-صورة حلوة اوى ، وعلق أخر "جيش بلدنا".


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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.


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