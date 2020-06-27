من الإسكندرية إلى طنطا.. ضبط المتهمين بسرقة سيارة قبل بيعها

نجحت الأجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة وضبط الجناة وإعادة السيارة.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص) بإكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام أحد المستشفيات بدائرة القسم .





توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعة مُستقلين دراجة نارية، "ملك أحدهما" والإستيلاء على السيارة وبداخلها جهاز لاب توب وعقب ذلك عادا لمدينة طنطا للتصرف فيها بالبيع ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية ، مقيم بدائرة قسم ثان طنطا بالغربية" وكذا ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجهاز اللاب توب المستولى عليه بمسكن أحدهما .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



