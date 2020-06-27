بعد إصابته بكورونا.. أيمن طاهر لـ محمد عواد: ربنا يشفيك

وعلق أيمن طاهر: "الف سلامه يا عواد ربنا يشفيك".

وكان محمد عواد أعلن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد أمس، الجمعة، عقب إجرائه لـ المسحة الطبية.







وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.





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