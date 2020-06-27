AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إصابته بكورونا.. أيمن طاهر لـ محمد عواد: ربنا يشفيك

السبت 27/يونيو/2020 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجه أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، رسالة إلى محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك حيث نشر صورة له معه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق أيمن طاهر: "الف سلامه يا عواد ربنا يشفيك".

وكان محمد عواد أعلن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد أمس، الجمعة، عقب إجرائه لـ المسحة الطبية.

وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا: 

View this post on Instagram

الف سلامه يا عواد ربنا يشفيك 💐💐💐

A post shared by Ayman Taher (@aymantaher_official) on



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربنا يتمملك بخير.. أيمن عبد العزيز يهنئ مصطفى محمد بحفل زفافه

كل سنة وانت طيب يا معلم.. أيمن طاهر يهنئ حسن شحاته بعيد ميلاده

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الله جمعة يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إعلان إصابته بـ كورونا

محمد عواد ينشر صورة من نتيجة تحاليل إصابته بـ فيروس كورونا

أحمد شوبير يدعم نجم الزمالك بعد إصابته بـ كورونا

ترشيحاتنا

محمد فايز فرحات: ما تم الاتفاق عليه في القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة مكسب للجميع

أريد الاستفادة من الصيف.. جويل تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلاد هبة سليمان.. قصة ارتدائها الحجاب وابتعادها عن التمثيل

فساتين وأحذية وعفش منزلي مقابل حفاضات ولبن وزيت.. هكذا أصبح الوضع في لبنان ..صور

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية الجديدة

AdvertisementS

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

توفيرها بأقل من سعر السوق.. وزير الرياضة يعلن عن تفاصيل مبادرة دراجتك.. صحتك

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

إكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه.. وطلبت إعارة شوبير.. فيديو

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

الأسابيع والملاعب.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى بعد أيام

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

حريق وإصابات وحالة طعن.. الفوضى تجتاح شوارع ليفربول خلال احتفالات البريميرليج.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز