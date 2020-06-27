غرفة صناعة مواد البناء تتبرع بمستلزمات طبية لأطقم العزل الصحي ومصابي كورونا بقيمة 400 ألف جنيه

أعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عن تبرعها بملابس وأدوات وقائية وأغراض طبية لمستشفيات العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بلغت قيمتها 400 الف جنيهًا.





وأوضح مجلس إدارة الغرفة، في بيان له، أن الغرفة قامت بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر بتوريد عدد من الاحتياجات والمستلزمات الطبية لأطقم الممرضين والأطباء والمرضي لصالح هيئة الشراء الموحد وذلك تمهيدًا لتوزيعها على مستشفيات العزل الصحي وعلاج مصابي فيروس كورونا.





وأعرب مجلس إدارة الغرفة، عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا وتبعاتها المختلفة، وفي هذا الإطار تؤكد الغرفة عن دعمها الكامل للإجراءات الاحترازية ومبادرات الدولة في مواجهة الأزمة حيث حرصت علي التوعية والتشديد علي جميع شركات الأعضاء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية والحفاظ علي قوة العمالة في كافة المصانع والشركات.









من جانبه أكد سيد اباظة نائب رئيس الغرفة، أن التبرع رسالة تضامن وتكاتف مع القيادة السياسية والمساهمة فيما يبذله الجيش الأبيض، الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين والعاملين في المنظومة الصحية ومستشفيات العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا من تضحيات بالنفس وجهد وإخلاص في العمل.





وأضاف، أن مجلس إدارة الغرفة يثمن الدور الكبير الذي تقوم به حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في إدارة أزمة فيروس كورونا، معربًا عن عميق شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش الأبيض بقيادة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وجميع العاملين بالمنظومة الصحية.





وقال "أباظة"، التبرع يأتي في إطار حرص الغرفة في مساندة جهود الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية في تجاوز تحديات المرحلة الصعبة التي تواجهها مصر والإنسانية جميعا في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.



