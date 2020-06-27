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محافظات

محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

السبت 27/يونيو/2020 - 02:01 م
محافظ الدقهلية يطلق
محافظ الدقهلية يطلق اشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض
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همت الحسينى
أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إشارة بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة لفحص وعلاج الامراض المزمنة بوحدات الرعاية الصحية بالدقهلية"مراكز طب الأسرة "اليوم ٢٧ يونيو من مركز طب الأسرة بقرية ميت علي التابعة لمركز المنصورة. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة يبلغ 700 ألف يتلقون العلاج بالمجان مدى الحياة وانه سيتم العمل بالمبادرة من خلال ما يقرب من 50 مركز طب اسرة  بالاضافة الى جميع مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح محافظ الدقهلية أن المبادرة تكلف الدولة 2.5 مليار جنيه بالدقهلية وأنه وفقا للمبادرة يتم علاج المرضى بالمجان مدى الحياة من الأمراض المزمنة الضغط والسكر وأضاف أن تلقي العلاج من مراكز طب الأسرة لمنع التجمعات وتيسير تلقي المواطنين للخدمة الطبية في أماكن اقامتهم. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة صحية متميزة وتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية بالمجان لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية،واضاف ان المريض لم يعد في حاجة للذهاب إلى المستشفيات البعيدة ويمكنه تلقي العلاج وصرف الدواء من أقرب مركز طب أسرة لمحل إقامته. 

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن الخدمات الصحية المقدمة تشمل الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للامراض المزمنه ( ضغط - سكر ) سواء بالمستشفيات الحكومية ومراكز طب الاسرة ومراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل  وزارة الصحة على نفقة الدولة.
محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة
محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة
محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة
محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة
محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة
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