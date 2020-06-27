برلماني: مشاركة مصر فى القمة الأفريقية دليل على استمرارها فى الحلول الدبلوماسية لسد النهضة

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، علي أهمية تصريحات السفير سامح شكرى، وزير الخارجية حول ملف سد النهضة وتأكيده على أن ما نركز عليه أن هناك توافقا فى الرأى مع وجود تعهد من قبل إثيوبيا بعدم الإقدام على الملء إلا بعد التوصل لاتفاق وأنه تحدث مع وزير خارجية جنوب إفريقيا للتأكيد على فهم ما تم التوافق عليه وتوكل مفاوضات سد النهضة إلى فنيين من الدول الثلاثة ومراقبيين دوليين وبعض الدول الإفريقية مع التعهد بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن الملء أو التشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق ووجود الإرادة السياسية.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم، ان تصريحات السفير سامح شكرى بان القمة الافريقية عقدت بمبادرة من رئيس جنوب إفريقيا وأنه تم التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لأن أي اتفاق لا يتضمن هذا لا يعد اتفاق وأن تكون القواعد واضحة في الحفاظ على مصالح الدول الثلاثة ومن أولويات مصر أن يتم ملء السد دون الإضرار بمصالح مصر والسودان انما هو تطور جديد فى ملف سد النهضة.



