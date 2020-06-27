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فن

"الصحفيين" تنظم حفل "أونلاين" للفنان على الحجار 10 يوليو

السبت 27/يونيو/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفلا ( أونلاين) للفنان الكبير علي الحجار في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق 10 يوليو .

وأكد محمود كامل ، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية أنه تم الاتفاق على تنظيم حفل شهري للفنان علي الحجار عقب انتهاء جائحة كوفيد 19 ، مضيفا  أن الحفل سيتم بثه عبر الصفحة الرسمية للفنان علي الحجار ، وكذلك الصفحة الرسمية للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى أن الصفحتين ستتلقيان أسئلة الصحفيين والجمهور على مدار الأسبوع الحالي، على أن يجيب عليها الفنان علي الحجار خلال الحفل.

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