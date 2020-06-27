تسهيلات يقدمها الأعلى للجامعات للمرة الأولى بسبب كورونا.. فرصة استثنائية لطلاب الشهادات الدولية في التنسيق.. والسماح لطلاب الفرق النهائية بتأجيل امتحانات نهاية العام للدور الثاني









عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الاجتماعات مع مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية الخاصة، خلال الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور صديق عبد السلام، الأمين العام للمجلس، لوضع اللمسات الأخيرة على كل ما يتعلق بامتحانات الفرق النهائية بالجامعات الحكومية والخاصة قبل انطلاقها في الأول من يوليو المقبل.













وأقر المجلس الأعلى للجامعات بأن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.





وأكد الدكتور محمد الطيب، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع الجامعات المصرية تلتزم بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا، مشيرا إلى أن القرارات تطبق على جميع طلاب الفرق النهائية بخلاف الطلاب الوافدين الذين تم إعطاؤهم استثناء الاعتذار عن الامتحانات حال تواجدهم خارج مصر لظروف حظر الطيران إجراء الامتحانات لهم عقب رجوع حركة الطيران مرة أخرى.









وقال "الطيب" إن المجلس الأعلى للجامعات أعطى الفرصة لطلاب الفرق النهائية بتقديم اعتذار عن أداء الامتحانات وتقديم طلب بدخول الدور الثاني للامتحانات.









وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يخص تنسيق طلاب الشهادات الدولية بالمسئولية الأولى لاعتماد هذه الشهادات تعود إلى وزارة التربية والتعليم، ومن ثم يتم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى ما تقدمه وزارة التعليم العالي من استثناء هذا العام بمد العمل بمكاتب التنسيق انتهى من العمل في محاولتي أغسطس وسبتمبر.





كما أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه، يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليهم الحضور يتم امتحانهم فى أول انعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.