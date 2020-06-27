تسهيلات يقدمها الأعلى للجامعات للمرة الأولى بسبب كورونا.. فرصة استثنائية لطلاب الشهادات الدولية في التنسيق.. والسماح لطلاب الفرق النهائية بتأجيل امتحانات نهاية العام للدور الثاني

- المجلس الأعلى للجامعات:
- مد تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية والشهادات المعادلة
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التعليم العالي:
- نقدم فرصة استثنائية لطلاب تنسيق الشهادات الدولية
- عقد امتحانات الطلاب الوافدين عقب عودة الطيران مرة أخرى
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الاجتماعات مع مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية الخاصة، خلال الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور صديق عبد السلام، الأمين العام للمجلس، لوضع اللمسات الأخيرة على كل ما يتعلق بامتحانات الفرق النهائية بالجامعات الحكومية والخاصة قبل انطلاقها في الأول من يوليو المقبل.
وأقر المجلس الأعلى للجامعات بأن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.
وأكد الدكتور محمد الطيب، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع الجامعات المصرية تلتزم بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا، مشيرا إلى أن القرارات تطبق على جميع طلاب الفرق النهائية بخلاف الطلاب الوافدين الذين تم إعطاؤهم استثناء الاعتذار عن الامتحانات حال تواجدهم خارج مصر لظروف حظر الطيران إجراء الامتحانات لهم عقب رجوع حركة الطيران مرة أخرى.
وقال "الطيب" إن المجلس الأعلى للجامعات أعطى الفرصة لطلاب الفرق النهائية بتقديم اعتذار عن أداء الامتحانات وتقديم طلب بدخول الدور الثاني للامتحانات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يخص تنسيق طلاب الشهادات الدولية بالمسئولية الأولى لاعتماد هذه الشهادات تعود إلى وزارة التربية والتعليم، ومن ثم يتم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى ما تقدمه وزارة التعليم العالي من استثناء هذا العام بمد العمل بمكاتب التنسيق انتهى من العمل في محاولتي أغسطس وسبتمبر.
كما أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه، يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليهم الحضور يتم امتحانهم فى أول انعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.
كما أقر بأن تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.
كما أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه فى إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية، فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختبارى SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020، وبناءً على ما أوضحه وزير التربية والتعليم من أن شهادة AST تعادل شهادة SAT، وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التى قررتها وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية، يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.
وقال: "بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسى الثاني (بالنسبة للكليات التى تسمح لوائحها بذلك) على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 أو قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد فى هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربعة الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناءًا لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم".
وأضاف المجلس أنه نظرًا لتأخر مواعيد الامتحانات فى بعض الدول، يستمر مكتب التنسيق لهذا العام فى تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد أقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد، فلا يتم قبولهم إلا بالمعاهد الخاصة التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثاني، على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم في العام الجامعي 2021/2022