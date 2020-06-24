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تعليم

1 يوليو امتحانات الفرق النهائية بالمعاهد العليا الخاصة.. ومد العام الجامعي فيها إلى 15 سبتمبر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:18 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا مساء أمس  الثلاثاء 23/6/2020 برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة،أبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس.

في بداية الجلسة، اطمأن الوزير من  رؤساء المعاهد على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها مجلس المعاهد العالية الخاصة، واللجنة المفوضة من المجلس لمتابعة أعمال الامتحانات، وكذا علي آخر استعدادات المعاهد لإجراء امتحانات الفرق النهائية للمعاهد الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 علي أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة المعاهد اعتبارًا من 1/7/2020 ويترك لمجالس المعاهد اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالمعاهد المختلفة وفقا لظروف كل معهد على حدة.

كما أكد على ضرورة تطبيق المعاهد لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعاهد.

وحتى لا يضار أى من الطلاب لتأخر موعد تخرجه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

قرر المجلس اتخاذ القرارات التالية:
• مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظرًا لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام، وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة المعاهد للانتهاء من أعمال الامتحانات.

• يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس المعاهد قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس المعاهد، سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة، فيمكن تقديمها فى أى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

• نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من المعاهد، ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانه فى أول انعقاد يلى حضوره عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

• تتولى المعاهد تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للمعهد، وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس المعهد على أن تجرى وفقًا لظروف كل معهد، ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

• نظرًا لتأخر مواعيد الامتحانات فى بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام فى تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد أقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم إلا بالمعاهد الخاصة التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثاني، على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم في العام الجامعي 2021/2022.
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