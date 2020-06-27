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أخبار العالم

الرئيس اليمني: الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية لن يكون مقبولا

السبت 27/يونيو/2020 - 04:00 م
الرئيس اليمني عبدربه
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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أ ش أ

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية، أو تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية لن يكون مقبولًا، ولن يحقق لأصحابه هدفًا أو غاية، وسيكون الشعب اليمني حاضرًا دائما للدفاع عن نظامه الجمهوري، ومكتسباته الوطنية، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تنتصر على الشعب.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، موضحا أن قبول بلاده لاتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل، منبثقًا من قناعتنا الراسخة بأنه يمثل المخرج الأمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا، ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي، و لكن تعثر تنفيذه.

وأضاف أنه يريد للبلاده أن يكون آمنا ومستقرا يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، دولة المساواة، و سعينا لذلك لإنهاء الانقلاب الذي تقوده المليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة واستئناف مسارنا السياسي التوافقي وسلامًا عادلًا شاملًا يقوم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة.

وأشار رئيس اليمني إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب اليمني، خلقتها الظروف الاقتصادية سوء في الخدمات أو تفشي وباء كورونا وممارسات خارجة عن القانون تتدخل في أعمال مؤسسات الدولة لإعاقتها عن القيام بمهامها، مما يتطلب تضافر الجهود من كافة أبناء الشعب اليمني وقواه الحية والسلطات المحلية والمركزية، وتعزيز قنوات التواصل مع الأشقاء والأصدقاء بما يخفف من وطأة هذه التحديات، ويعزز وضع الدولة اقتصاديا، وإغاثيًا، وصحيًا، وتنمويًا، وأمنيًا.
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