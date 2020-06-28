محلية البرلمان: إقرار قانون السايس يفرض السيطرة الأمنية على الشارع المصري





قال محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا كنا فى حاجة شديدة إلى إصدار قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس ، بهدف تقنين وضع السايس حتى تكون لديه رخصه واشتراطات لممارسه عمله ، وحينما نعطى السايس مفتاح السيارة نكون مطمئنين.





وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المشكلة لدى الوحدات المحلية تتمثل فى التطبيق الفعلى للقانون على الأرض ، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية لتطبيق القانون.





وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن القانون واللائحة التنفيذية سيكونا منظمين لعمل السايس ، مؤكدا أن القانون يعتبر نقلة جيدة كان يحتاج إليها الشارع المصرى لفرض السيطرة الأمنية.





وتابع: ليس كل الأماكن سيكون بها ساحات انتظار ، ولكن من سيحدد أماكن ساحات الانتظار هى إدارات المرور والوحدات المحلية ، متوقعا أن يتم تطبيق القانون من شهرين إلى 3 أشهر.



