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فن

سميرة سعيد تقضي إجازة الصيف بصحبة كلابها.. شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 05:11 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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محمد بدران

شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال أثناء قضائهما إجازة الصيف، برفقة كلابها، ولاقت الصورة اعجاب متابعيهما.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.


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❤️❤️

A post shared by Samira Said (@samirasaid) on

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