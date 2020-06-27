سميرة سعيد تقضي إجازة الصيف بصحبة كلابها.. شاهد

شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال أثناء قضائهما إجازة الصيف، برفقة كلابها، ولاقت الصورة اعجاب متابعيهما.



يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

