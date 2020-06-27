عريس سعودي يقضي دخلته في قسم الشرطة.. ماذا حدث؟

تظل ليلة الزفاف هي الحلم لكل شاب يسعي لتكوين أسرة وينشد الإستقرار لذا فإن التجهيز لها يستغرق سنوات لجمع الأموال من أجل لم شمل الأحباب في مكان واحد ، ولكن في زمن كورونا بات الأمر مختلفا حيث تقتضي الظروف التي تمر بها البشرية والكرة الأرضية منع الإزدحام والقضاء علي التجمعات خوفا من إنتشار الفيروس المستجد الذي لا يزال يهدد الإنسانية ويضعها في مرمي الخطر.









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قوات الأمن السعودية التي جاءت الي قاعة الأفراح لتنفيذ القانون وحماية الأرواح، ألقت القبض علي العريس بإعتباره المسؤول الأول عن حفل الزفاف ومسؤول القاعة وشخص أخر لم تسمه صحيفة سبق السعودية حيث تم إقتيادهم جميعا الي مركز الشرطة لسماع أقوالهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد تلك الواقعه.