عريس سعودي يقضي دخلته في قسم الشرطة.. ماذا حدث؟

تظل ليلة الزفاف هي الحلم لكل شاب يسعي لتكوين أسرة وينشد الإستقرار لذا فإن التجهيز لها يستغرق سنوات لجمع الأموال من أجل لم شمل الأحباب في مكان واحد ، ولكن في زمن كورونا بات الأمر مختلفا حيث تقتضي الظروف التي تمر بها البشرية والكرة الأرضية منع الإزدحام والقضاء علي التجمعات خوفا من إنتشار الفيروس المستجد الذي لا يزال يهدد الإنسانية ويضعها في مرمي الخطر.
وماحدث في إحدى قاعات الأفراح بمحايل بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية يدعونا نحن معشر الشباب والمقبلون علي الزواج في تلك الأيام العصيبة ان نعود الي الحكمة والإلتزام بكافة الإجراءات التي رصدتها السلطات الصحية في مثل تلك المناسبات والإبتعاد عن الإزدحام حتي يهنأ الجميع بحياة بعيدة وخالية من فيروس كورونا.
وبدلا من ان يقضي عريس " محايل " السعودية ليلته وسط احبابه مع عروسته قضاها في إحدي اقسام الشرطة بعدما افسدت قوات الأمن فرحته بعروسه بعدما تم رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد داخل قاعة الأفراح وهو مايعد إنتهاكا للقواعد التي وضعتها السلطات داخل المملكة في مثل تلك المناسبات كأحد الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
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قوات الأمن السعودية التي جاءت الي قاعة الأفراح لتنفيذ القانون وحماية الأرواح، ألقت القبض علي العريس بإعتباره المسؤول الأول عن حفل الزفاف ومسؤول القاعة وشخص أخر لم تسمه صحيفة سبق السعودية حيث تم إقتيادهم جميعا الي مركز الشرطة لسماع أقوالهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد تلك الواقعه.
ويُشار إلي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت في وقت سابق وقبيل الإعلان عن عودة الحياة إلي طبيعتها قد حددت العدد المسموح به لحضور مثل تلك المناسبات وهو خمسين شخص فقط وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.