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محافظات

مصر الحلوة .. راعي كنيسة يوزع مصليات على رواد المساجد: جينا نفرح سوا .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:03 ص
راعي الكنيسة مع مراسلة
راعي الكنيسة مع مراسلة صدى البلد
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شمس يونس

عقب  القمص متاؤس زخاري راعى كنيسة الأم دولاجي  بمركز إسنا جنوب الأقصر عن تواجده أمام مسجد إسنا العتيق وقيامه بتوزيع سجاجيد للمصلين وكمامات طبيبة  قائلا: "لقد جئنا اليوم لنفرح معا بهذا الحدث الجميل بعد حرمان 3 شهور من مساجدنا وكنائسنا، وذلك بقرار حكيم من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى  والصحة".


وأضاف " زخارى " أنه يجب على كل المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل  التباعد الإجتماعى  وارتداء الكمامات الطبية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19 " .


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وأوضح " زخارى" أن الدولة سمحت بفتح المساجد  والكنائس بأعداد قليلة بعد معرفة المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، داعيا الله أن يحمي  كل أبناء الشعب المصرى الحبيب ويجعلنا دائما نفرح معا ونسعد معا إلى يوم الدين".


وختم حديثه قائلا : " عاشت مصر وعاش كل رجالها وكل علمائها وكل أفراد الجيش الأبيض الجميل فيها، ودائما مصر مزدهرة وفى السماء والعلا دائما".


الجدير بالذكر أن  راعي كنيسة الأم الدولاجي،  دائما ما يشارك في  المبادرات الشعبية، والعمل على تأصيل المحبة، و التعاون والوحدة الوطنية .

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